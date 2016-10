ORF 2 04:40 bis 05:35 Magazin heute leben Freunde auf vier Pfoten: Marlen Billiis Katzen / Medizin: Myasthenia gravis - Hilfe bei Muskelschwäche A 2016 Stereo 16:9 Merken Freunde auf vier Pfoten: Marlen Billiis Katzen Hitparaden-Newcomerin Marlen Billii lebt in Seewalchen mit Familie und zwei Katzen. "heute leben" hat die beiden Vierbeiner mit der Kamera besucht. Medizin: Myasthenia gravis - Hilfe bei Muskelschwäche Es beginnt oft unspezifisch: mit allgemeiner Müdigkeit und Muskelschwäche. Diese Symptome können Zeichen für eine seltene neurologische Erkrankung sein, die in Österreich mindestens 1.600 Menschen betrifft. Myasthenia gravis ist eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der die Signalübertragung zwischen Nerv und Muskel gestört ist. Der Körper bildet irrtümlich Antikörper gegen die Nerv-Muskel-Kontaktstelle. Das führt zu einer Schwäche der Muskeln, die im schlimmsten Fall zum Ersticken führen kann. Es gibt zwar keine Heilung, doch mit modernen Medikamenten können viele Betroffene ein halbwegs normales Leben führen. Gast im "heute leben"-Studio ist Univ. Prof. Dr. Fritz Zimprich, Neurologe der Medizinischen Universität Wien. Glasharmonika-Duo Im 18. Jahrhundert war die Glasharmonika ein wahres Modeinstrument, für das so namhafte Musiker wie Wolfgang Amadeus Mozart komponiert haben. Heute ist sie fast vergessen. Aber nur fast: Christa und Gerald Schönfeldinger haben die Glasharmonika durch Zufall während ihres Musikstudiums wiederentdeckt und zählen heute zu den weltbesten Interpreten auf diesem Instrument, dem sie virtuos sphärenhafte Klänge entlocken. Am Montag sind sie damit live zu Gast in "heute leben" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Christa & Gerald Schönfeldinger (Glasharmonika-Duo) Originaltitel: heute leben