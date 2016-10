ORF 2 22:30 bis 23:30 Magazin Kulturmontag 1.000 Folgen "Tatort": Die Kultreihe - ein Fall für Philosophen / Glaubensfragen: Mathematiker Rudolf Taschner mit neuem Essay im "Kulturmontag" / Geschichtenerzähler Edmund de Waal: Neues Buch und Ausstellung im KHM A 2016 2016-10-03 01:30 Stereo 16:9 Merken 1.000 Folgen "Tatort": Die Kultreihe - ein Fall für Philosophen Am 29. November 1970 lief der erste "Tatort" über die Fernsehschirme, 46 Jahre später ist der Sonntag-Hauptabend immer noch Krimi-Pflichttermin für ein Millionenpublikum. Nun steht die Ausstrahlung der 1.000 Folge der TV-Reihe mit aktuell insgesamt 22 Schauplätzen bevor. Am 13. November besteigen Maria Furtwängler und Axel Milberg ein "Taxi nach Leipzig" - es ist derselbe Episodentitel wie jener der allerersten Ausgabe. Auch sonst steht die älteste Fernsehkrimireihe im deutschen Sprachraum für Beständigkeit, die Angstlust an Mord und Totschlag ist ungebrochen - auch bei der jüngeren Generation. Es ist "hip", sich zum "Tatort"-Screening im Kino zu treffen. Von einer "Tatort-Bourgeoisie" spricht etwa Autor und Philosoph Alfred Pfabigan. In seinem Buch "Mord zum Sonntag - Tatortphilosophie" ergründet er das Phänomen teils durchaus kritisch. Dem Sonntagsritual "Tatort"-Schauen kann sich auch Essayist und Philosoph Franz Schuh nicht entziehen. Einig sind sich die beiden, dass der österreichische "Tatort" der Reihe zusätzlich Farbe verleiht. Zu Wort kommt auch Publikumsliebling Adele Neuhauser, die seit 2010 am Austro-"Tatort" ermittelt. Glaubensfragen: Mathematiker Rudolf Taschner mit neuem Essay im "Kulturmontag" Er gilt als "Marcel Prawy der Mathematik": Mit dem Opernprofessor verbindet ihn die Begeisterung für sein Fach und die Gabe, ein breites Publikum in seinen Bann zu ziehen: Rudolf Taschner rechnet den Menschen vor, dass Zahlen alles andere als trockene Materie sind. Mathematik als Abenteuer - in seinen Vorträgen durchwandert der Bestsellerautor die Kulturgeschichte der Zahlenwissenschaft. Darüber hinaus ist er ein genialer Querdenker. Jetzt lässt Taschner mit einem neuen Essay aufhorchen. "Woran glauben.10 Angebote für aufgeklärte Menschen" heißt sein jüngstes Werk. Ist es der Glaube an die Zukunft, an die Liebe oder doch an Gott? Antworten darauf gibt der "Wissenschafter des Jahres 2004" höchstpersönlich im "Kulturmontag". Geschichtenerzähler Edmund de Waal: Neues Buch und Ausstellung im KHM Der renommierte britische Keramikkünstler und Schriftsteller Edmund de Waal legt sein neues Buch "Die weiße Straße" vor. Wie schon in seinem Weltbestseller "Der Hase mit den Bernsteinaugen" um die Chronik seiner jüdischen Familie verschmilzt darin Historisches und Privates zu einer großen Erzählung: über die Wiege des Porzellans in China sowie den Fanatismus europäischer Herrscher, wenn es darum ging, "das weiße Gold" einzukaufen oder selbst herstellen zu wollen. Seit nicht allzu langer Zeit gesellen sich auch Grau- und Schwarztöne in de Waals keramische Werke. Für die von ihm gestaltete Ausstellung im Kunsthistorischen Museum - zu sehen ab 11. Oktober - hat er eine seiner typischen Vitrinen mit Grau und Schwarz bestückt. Passend zum dunklen Tenor der Schau, die aus wertvollen Objekten der Kunst- und Schatzkammer sowie der Gemäldegalerie besteht. "During the Night", so ihr Titel, thematisiert Albträume, Ängste, Panik und zeigt, wie man mittels Kunst lernen kann, damit umzugehen. Der "Kulturmontag" berichtet über Edmund de Waal und wie man Geschichten in Gegenständen speichert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Clarissa Stadler Gäste: Gäste: Professor Rudolf Taschner (Mathematiker und Autor) Originaltitel: Kulturmontag