ORF 1 02:35 bis 03:20 Krimiserie Fargo Die schmutzige Straße USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Lesters (Martin Freeman) Rückkehr zur Arbeit gestaltet sich schwierig. Zunächst besuchen ihn Mister Numbers und Mister Wrench in seinem Büro um Informationen über Malvo (Billy Bob Thornton) aus ihm herauszupressen. Gleichzeitig sucht Molly (Allison Tolman) weiter nach Hinweisen auf die Täterschaft, die für die Morde in der Stadt verantwortlich ist. Als auch sie in Lesters Büro auftaucht, machen sich die beiden Killer aus dem Staub. Molly präsentiert Lester darauf ein Standbild einer Überwachungskamera, auf dem Lorne Malvo zu sehen ist, und schliesst aus seiner Reaktion, dass er ihn kennen muss. Malvo findet derweil heraus, dass Don Chumph, der Fitnesstrainer von Mister Milos Frau, hinter den Erpressungsversuchen steckt, die den Supermarktbesitzer seit geraumer Zeit umtreiben. Daraufhin übernimmt Malvo selbst die Erpresserarbeit. Er tötet Milos Hund, ersetzt seine Schmerzmittel durch Drogen und füllt die sanitären Einrichtungen seines Hauses mit Schweineblut? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Lorne Malvo) Martin Freeman (Lester Nygaard) Allison Tolman (Molly Solverson) Colin Hanks (Gus Grimly) Bob Odenkirk (Bill Olsen) Oliver Platt (Stavros Milos) Originaltitel: Fargo Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Noah Hawley Kamera: Dana Gonzales Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 368 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 168 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 98 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 93 Min.