ORF 1 20:15 bis 21:00 Krimiserie Detective Laura Diamond Laura und der Hitzetod USA 2015 2016-10-03 01:15 Untertitel 16:9 Dolby Digital Fitnessstudio-Besitzer Matt Burke wird in seiner Sauna niedergeschlagen und eingesperrt, mit tödlichen Folgen. Zuerst gerät Archibald Vale, ein Obdachloser, ins Visier der Ermittler. Eine Kundin fühlte sich durch ihn gestört und beobachtet. Doch bald findet Laura heraus, dass Vale unschuldig ist. Durch Burkes Frau erkennt Laura, dass die Tat einen völlig anderen Hintergrund hat, als zunächst vermutet. Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Sherri Saum (Cecilia Burke) Isaac Caldiero (Connor McKenna) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Norman Buckley Drehbuch: Kyle Warren, Marc Dube Kamera: Tim Norman Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 12