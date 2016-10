ORF 1 18:55 bis 19:20 Comedyserie The Big Bang Theory Professor Proton USA 2013 2016-10-04 15:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sheldon und Leonard finden heraus, dass Professor Proton, der Held ihrer Lieblingsserie aus Kindertagen, für Auftritte zu buchen ist. Kurzerhand beschließen sie, sich ihren Traum zu erfüllen. Doch Professor Proton behagt die Situation gar nicht, er ist gewohnt für Kinder aufzutreten und nicht für zwei erwachsene Physiker. In der Zwischenzeit bittet Raj Howard und Bernadette auf seinen Hund Cinnamon aufzupassen. Dummerweise verlieren die beiden den Hund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Bob Newhart (Arthur Jeffries) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Eric Kaplan, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver