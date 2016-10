ORF 1 16:45 bis 17:10 Comedyserie How I Met Your Mother Klapsgiving USA 2007 2016-10-04 14:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nach der Trennung von Robin fällt es Ted noch immer schwer, sich mit ihr in einem Raum aufzuhalten. Obwohl die zwei eigentlich Freunde sein sollten, schaffen sie es nicht, miteinander zu reden. Lily möchte ihr erstes gemeinsames Thanksgiving ruhig und traditionell feiern. Doch Marshall hat einen Countdown erstellt, der anzeigt, wann Barney seine nächste Ohrfeige bekommt. An dem für Lily so wichtigen Feiertag soll es so weit sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Orson Bean (Bob) Eben Ham (Bob, jung) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Matt Kuhn Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12