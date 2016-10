ORF 1 14:55 bis 15:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Abschluss USA 2006 Dolby Untertitel Merken Malcolm hat seinen Schulabschluss gemacht. Nun soll er die Abschlussrede für seinen Jahrgang halten. Eine Aufgabe, die sich als schwierig erweist, denn die Erwartungshaltungen sind hoch. Inzwischen suchen Reese und Francis nach einem Job. Reese würde gerne Schulhausmeister werden, während sich Francis nicht mit den langen Arbeitszeiten anfreunden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Craig Lamar Traylor (Stevie Kenarban) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Linwood Boomer Drehbuch: Michael Glouberman Kamera: Mike Weaver Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 6