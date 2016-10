Zee.One 02:15 bis 04:15 Drama Versiegte Träume IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gujarat, zur Jahrtausendwende: Die Freunde Ishaan und Govind könnten verschiedener nicht sein. Der eine war einst ein vielversprechendes Cricket-Talent, der es nie weit gebracht hat; der andere ist ein cleverer Kopf mit viel Geschäftssinn. Doch sie haben einen gemeinsamen Traum: Sie wollen ein Cricket-Zentrum starten, das als Anlaufstelle für Jugendliche dienen und so den nächsten großen Spitzensportler hervorbringen soll. Ihr wohlhabender Kumpel Omi kommt für die Finanzierung des Ganzen mit an Bord. Zunächst läuft alles besser als erwartet, denn bei dem jungen Ali aus der Nachbarschaft stoßen die drei tatsächlich auf ein ungeahntes Talent. Ishaan beginnt, Ali hart zu trainieren. Doch Govind will das Unternehmen breiter aufstellen und eröffnet mit einem Darlehen von Omis Onkel, einem reichen Politiker, ein Geschäft für Sportartikel in einem nahegelegenen Einkaufszentrum. Die drei geraten in große Schwierigkeiten, als ein Erdbeben den Laden vollkommen zerstört und die Freunde plötzlich hochverschuldet sind. Doch erst, als religiöse Aufstände die Provinz erschüttern, wird ihre tiefe Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Bestseller-Autor Chetan Bhagat, der bereits den Roman zum indischen Mega-Blockbuster "3 Idiots" schrieb, lieferte die Vorlage für das gefühlvolle Sportdrama, das die Entwicklung einer Freundschaft vor dem Hintergrund tatsächlich geschehener Unruhen in Gujarat beleuchtet. Als erster indischer Film überhaupt schaffte es "Kai Po Che" in die Panorama-Sektion der Berlinale, wo er 2013 uraufgeführt wurde. Das hochemotionale Werk wurde zudem in seiner Heimat mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kai Po Che! Regie: Abhishek Kapoor Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 368 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 168 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 98 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 93 Min.