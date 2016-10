Schweiz 1 10:30 bis 11:10 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD William Mac Askill: Gutes besser tun - Die umstrittenen Thesen des britischen Philosophen / Matthias Brandt: Raumpatrouille - Wie lebt es sich als Kind, wenn der Vater Willy Brandt heißt? / Trubel an den Berliner Bühnen - Warum stoßen derzeit so viele kulturpolitischen Entscheidungen auf massive Gegenwehr? / Campendonk im Museum Penzberg - 180 Werke des Expressionisten Heinrich Campendonk als Dauerleihgabe der Familie. / Afrikas Tarantino Isaac Nabwana - Nabwana dreht Actionfilme mit Special Effects, die so billig, einfach und genial sind, dass sie ein Schmunzeln auf die Lippen seiner Fangemeinde zaubern. A, D, CH 2016 Stereo HDTV Merken "Kulturzeit" ist das werktägliche Kulturmagazin von 3sat. "Kulturzeit" mischt sich in kulturelle und gesellschaftspolitische Fragen ein. Das Magazin bietet Hintergrundinformationen, Porträts und Gespräche zu aktuellen und brisanten Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ernst A. Grandits Originaltitel: Kulturzeit