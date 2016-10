Schweiz 2 20:50 bis 21:40 Serien Code Black Geben und Nehmen USA 2015 2016-10-03 02:05 Dolby Digital HDTV Merken Nach einem grossen Unfall kommen mehrere Verletzte in die Notaufnahme. Angus muss sich um die Fahrerin kümmern, die den Unfall verursacht hat und unter Amnesie leidet. Da kein Psychiater zur Verfügung steht, hantiert Angus mit den wenigen Psychologiekenntnissen, die er im Studium gelernt hat. Christa kümmert sich derweil um einen Knaben mit einer Lungenentzündung, der für sein Alter viel zu leicht ist. Gemäss seiner Mutter hat er Asthma, doch Christa befürchtet Schlimmeres. Bei der Behandlung wächst Christa über sich hinaus. Nachdem sie dem Jungen das Leben gerettet hat, ist sie besorgt, wie es weitergehen soll, denn die Mutter hält sich illegal in den USA auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcia Gay Harden (Dr. Leanne Rorish) Raza Jaffrey (Dr. Neal Hudson) Bonnie Somerville (Christa Lorenson) Melanie Chandra (Malaya Pineda) William Allen Young (Dr. Rollie Guthrie) Harry Ford (Angus Leighton) Benjamin Hollingsworth (Mario Savetti) Originaltitel: Code Black Regie: Nick Gomez Drehbuch: Corinne Marrinan Kamera: Spencer Combs Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12