Schweiz 2 14:15 bis 15:05 Serien Royal Pains Folge: 75 Die schwerste Prüfung kommt zuletzt USA 2013 Dolby Digital HDTV Der Sommer in den Hamptons neigt sich dem Ende zu. Jeder muss sich der unbequemen Wahrheit stellen, dass HankMed in Gefahr ist. Jeremiah muss einen Weg finden, seinen Ärger über Hank in den Griff zu bekommen. Er fühlt sich von Hank ausgenutzt und scheint seine Kündigung bei HankMed ernst zu meinen. Gleichzeitig versucht er seine Freundschaft zu Divya wieder gerade zu biegen. Hank ist mit dem juristischen Durcheinander mit Symphony beschäftigt und wird von Boris mit einer Einladung konfrontiert. Boris will, dass Hank ihn auf seinen Reisen begleitet. Paige erhält von Russel das Angebot, in Paris zu arbeiten. Damit werden Paige und Evan vor die grösste Herausforderung in ihrer bisherigen Ehe gestellt. Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Reshma Shetty (Divya Katdare) Brooke D'Orsay (Paige Collins) Ben Shenkman (Jeremiah Sacani) Campbell Scott (Boris Kuester von Jurgens-Ratenicz) Laura Benanti (Shelby Shackelford) Originaltitel: Royal Pains Regie: Michael Rauch Drehbuch: Andrew Lenchewski Kamera: Joe Collins Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12