Schweiz 2 08:45 bis 09:05 Magazin Pätagei Löwen in Südafrika CH 2016 Stereo In jeder Folge lernt Pät ein Tier kennen und packt kräftig mit an: Er räumt kokusnussgrossen Elefantenkot zur Seite, schneidet Bambus für den Kleinen Panda und hält sogar seine Hand ins Piranha-Becken. Auf seiner Reise durch den Zoo bekommt er viele Informationen und erfährt lustige Anekdoten zum jeweiligen Tier. In jeder Sendung gibt es aber noch eine weitere Herausforderung für den Moderator: In der Rubrik "Pät oder Tier" muss er zeigen, was er alles kann:. Schafft er es, weiter zu spucken als eine Speikobra, kann er so lang tauchen wie ein Fischotter und lauter brüllen als ein Löwe? Originaltitel: Pätagei