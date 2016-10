Schweiz 1 22:55 bis 23:30 Diskussion Schawinski CH 2016 2016-10-03 03:35 Stereo HDTV Merken Im Juni erschien der lang erwartete Bericht des Bundesrats zur Service-public-Leistung der SRG. Er plädiert für eine Anpassung an die Digitalisierung, hält sonst aber am Status quo fest. Das freut die einen und ärgert die anderen. In der aktuellen Session etwa gab sich der Ständerat mit dem Bericht zufrieden und stärkte dem Bundesrat und der SRG den Rücken. Die grosse Kammer hingegen verlangte einen Zusatzbericht bis Ende Jahr. Exponentinnen wie Natalie Rickli sehen die Leistungen von Privaten nach wie vor bedroht. Und Roger de Weck? Er führt Gespräche mit Parteien, vor allem aber mit einzelnen Parlamentariern und argumentiert mit Qualitätsjournalismus und politischer Unabhängigkeit. Schafft er es damit auch, dass die "No Billag"-Initiative abgelehnt wird, welche wohl 2018 zur Abstimmung kommt? Roger de Weck stellt sich den kritischen Fragen von Roger Schawinski. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Roger Schawinski Gäste: Gäste: Roger de Weck (Bundesrat) Originaltitel: Schawinski