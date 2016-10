Schweiz 1 21:10 bis 21:50 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Pflege von Angehörigen - Daheim oder im Heim? / Neuer Alkoholtest - Wie beweissicher ist er? / Asthma - Bienenstock-Luft soll helfen CH 2016 2016-10-04 05:50 Stereo HDTV Merken Pflege von Angehörigen - Daheim oder im Heim?: Kommt ein Elternteil oder ein Partner ins hohe Alter, übernehmen oft Angehörige die Pflege. Viele wissen nicht, worauf sie sich da einlassen. Zur zeitlichen Belastung kommen auch psychische Stresssituationen und finanzielle Herausforderungen - der Grat zur Überforderung ist schmal. "Puls" zeigt, worauf zu achten ist und wo man bei Bedarf Hilfe bekommt. Neuer Alkoholtest - Wie beweissicher ist er?: Ab Oktober 2016 werden Autofahrerinnen und Autofahrer, bei denen die Polizei im Schnelltest eine Alkoholkonzentration ab 0,5 Promille feststellt, nicht mehr wie bisher zur Blutprobe geschickt, sondern zu einem zweiten Atemtest. Der Alkohol wird nicht mehr in Promille gemessen, sondern in Milligramm pro Liter Luft. Dieser Test soll billiger sein, weniger zeitaufwendig und genau so präzise wie der Bluttest. Doch ist das wirklich so? Asthma - Bienenstock-Luft soll helfen: Bienenprodukte wie Honig oder Propolis sind wegen ihrer entzündungshemmenden Wirkung fester Bestandteil der Naturheilkunde. Jetzt ist auch Bienenstock-Luft gefragt - als Hilfe für Asthmatikerinnen und Asthmatiker. Die sogenannte Apitherapie eröffnet Imkerinnen und Naturheilpraktikern neue Geschäftsmodelle. "Puls" lässt sich darauf ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls