Schweiz 1 17:00 bis 17:30 Jugendserie The Next Step Starke Gefühle CDN 2013 Stereo HDTV Die Situation zwischen Michelle und Eldon ist schwierig. Eldon will darüber sprechen, Michelle nicht. Beide fühlen sich zueinander hingezogen, aber sie können ihre Gefühle nicht ausdrücken. Eldon will das nicht mehr hinnehmen und erklärt Michelle, dass er sich nicht mehr um sie bemühen wolle. Das tut beiden weh. Die Kostüme treffen ein, doch es sind lauter Tierkostüme. Ein solcher Fehler kurz vor den Meisterschaften ist ein grosses Problem. Als Stephanies Telefon klingelt, nimmt Emily ab. Sie teilt allen mit, dass Stephanie die Rolle in der Fernsehshow bekommen habe. Stephanie muss sich nun zwischen den beiden Möglichkeiten entscheiden. Es werden die falschen Kostüme geliefert. Die Truppe braucht eine neue Idee. Im Studio B hat es eine Kostümkammer. Man macht sich auf die Suche. Das bringt eine Menge Spass, aber kein Resultat. Giselle kommt gar mit neuen Kostümen ihres Onkels. Doch diese passen auch nicht. Es ist alles zu gross und daher ungeeignet. Kate will, dass sich die Tänzer ganz auf das Tanzen konzentrieren, während sie sich um die Kostüme kümmert. Michelle fällt es schwer, Eldon und Emily zusammen zu sehen. Bei der nächsten Probe für das Duett spricht Michelle Eldon an. Sie mag ihn und will mit ihm zusammen sein. Eldon ist enttäuscht, hat er es doch immer wieder versucht. Dieses Mal lehnt er sie ab. Er will nicht mehr verletzt werden. Für Michelle ist das hart, aber sie will sich wieder auf das Tanzen konzentrieren. Stephanie entscheidet sich schliesslich für die Tanztruppe und gegen die Fernsehshow. Schauspieler: Victoria Baldesarra (Michelle) Alexandra Beaton (Emily) Jordan Clark (Giselle) Myles Erlick (Noah) Logan Fabbro (Amanda) Trevor Tordjman (James) Robbie Graham-Kuntz (Charlie) Originaltitel: The Next Step Regie: Kim Derko Drehbuch: Rachael Schaefer, Frank Van Keeken Kamera: Mitchell T. Nes Musik: Grayson Matthews