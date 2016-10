WDR 23:45 bis 01:15 Show Best of Hape Kerkeling D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Merken Beim WDR hat er angefangen und eine Karriere als Comedian gestartet, die wohl einmalig ist: Hape Kerkeling, damals ein Bürschchen von gerade zwanzig Jahren, allerdings bereits mit einem ordentlichen Repertoire an Gags und komischen Geschichten. "Känguru" hieß seine Sendung und sicher kann sich noch jeder an das tückische Kleinkind "Hannilein" erinnern, ohrenbetäubend, rotzfrech und nervig. Auch die Wohltätigkeitscomedy "Warmumsherz" war ein WDR-Format, eine Überraschungsshow für Leute, die Mitmenschen helfen und die von Hape in gewohnter charmant-frecher Manier moderiert wurde. Für die Serie "Gisbert" hat er die Figur des tollpatschigen, jeden Job gekonnt vermasselnden, liebenswerten Losers kreiert. Von dem von ihm moderierten "Telestar" spricht heute noch die Fachwelt, selten wurde bei einem Fernsehpreis so viel gelacht. Der WDR hat nun alle diese Schätze aus dem Archiv geborgen und darüber hinaus natürlich auch bei anderen Sendern nach Kerkeling-Material gefahndet, um Ihnen das Beste aus seinem bisherigen Schaffen in neunzig kurzweiligen Minuten zu bieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Best of Hape Kerkeling Regie: Christian Stöffler

