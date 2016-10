WDR 21:45 bis 23:45 Dokumentation Von Klimbim bis Zimmer frei! Das Beste aus 60 Jahren WDR Unterhaltung D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Schamlos wie "Klimbim", schräg wie die "Otto Show", witzig wie die "Plattenküche" und legendär wie "Bio's Bahnhof". Die Reise durch das Unterhaltungsfernsehen des Westdeutschen Rundfunks beginnt von 1956 bis heute. Erinnerungen an geliebte Moderatoren, unvergessene Fernsehmomente und die schönsten Sendungen aus 60 Jahren WDR Unterhaltung. Acht Prominente blicken zurück auf sechs Jahrzehnte Fernsehgeschichte im Westen. Menschen, die das Unterhaltungsprogramm des WDR über Jahre geprägt haben wie Jürgen von der Lippe, Eckart von Hirschhausen oder Gerburg Jahnke. Ein "Schmidteinander" von "Frag doch mal die Maus", "Donnerlippchen" und "PussyTerror TV". "Von Klimbim bis Zimmer frei" verspricht 120 Minuten wunderbare TV-Schätze "Am laufenden Band". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Von Klimbim bis Zimmer frei!