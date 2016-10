WDR 20:15 bis 21:00 Kochen Land und lecker Wer kocht das beste Landmenü? - Ein Eifel-Hof wie aus dem Bilderbuch Ein Eifel-Hof wie aus dem Bilderbuch D 2016 2016-10-10 09:30 Stereo Untertitel HDTV Merken - Folge 5: Ein Eifel-Hof wie aus dem Bilderbuch Der "Land und lecker"-Bus rollt wieder durchs Land - an Bord sechs gut gelaunte Bäuerinnen, die sich gegenseitig auf ihre Höfe einladen. Auf ihrer kulinarischen Reise genießen sie Köstlichkeiten aus der Region und das, was die Landküche so zu bieten hat. Und am Ende der Reise steht die Frage aller Fragen: Wer hat das beste Menü gekocht? Wer holt den Titel nach Hause? Heute sind die Landfrauen zu Gast auf dem Dreimühlenhof in der Eifel. Hier lebt Gaby Breuer mit ihrer Familie und vielen Vierbeinern: Hunde, Katzen, Kaninchen, Esel, Ziegen, Ponys, Pferde und jede Menge Milchkühe. Diese verbringen den Sommer auf der "Alm" und kommen erst am Ende der Saison zum Melken in den Stall. Grasen und Weiden unter freiem Himmel - auch für die Tiere ein schönes Zuhause. Von der Milch alleine kann heute aber keine Bauernfamilie mehr leben, daher vermieten die Breuers auch Wohnungen an Feriengäste. Für ihr Menü wird Landfrau Gaby natürlich auch die Produkte ihres Hofes verwenden: Schweinefilets aus eigener Schlachtung und eigens für die Sauce geerntete Äpfel. Aber es geht nicht nur ums Kochen und die "Landlust". Die Filme erzählen auch spannende Familiengeschichten. Die modernen Landfrauen sind Unternehmerinnen, die "um ihre Scholle kämpfen" und dabei spannende und kreative Wege einschlagen. Alle Frauen gewähren einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und erzählen ihr ganz persönliche Geschichte, die jede mit dem Leben auf dem Land verbindet. Garniert wird das Ganze mit leckeren Gerichten, die Lust auf gute Landküche machen. Alle Informationen zur Sendung sind unter www.landundlecker.wdr.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land und lecker