Comedyserie Ein Herz und eine Seele Besuch aus der Ostzone D 1973 1973 entstand diese Folge der Serie "Ein Herz und eine Seele". Die Beziehungen zur damaligen DDR begannen sich gerade auf politischer Seite etwas aufzulockern. Die ideologischen Grenzen aber waren im wahrsten Sinne des Wortes "zugemauert". Und in dieser Situation steht der Familie Tetzlaff Besuch ins Haus - ein eigentlich freudiger Anlass. Michaels Eltern wollen endlich ihre angeheirateten Verwandten kennen lernen. Alfred zeigt sich wieder einmal von seiner besten und charmantesten Seite, denn nicht genug, dass die Eltern seines "roten Schwiegersohnes" aus der Ex-DDR kommen, es ist zusätzlich natürlich eine besondere Schikane der "Sozis", dass sie ausgerechnet dann zu Besuch kommen, wenn im Fernsehen Berichte von der Fußball-Weltmeisterschaft übertragen werden. Aber Alfred war ja schon immer gegen die Heirat seiner Tochter mit diesem Roten. Der Besuch verspricht äußerst gemütlich zu werden. Schauspieler: Heinz Schubert (Alfred Tetzlaff) Elisabeth Wiedemann (Else Tetzlaff) Hildegard Krekel (Rita) Diether Krebs (Michael) Rosemarie Kühn (Frau Graf) Originaltitel: Ein Herz und eine Seele Regie: Joachim Preen Drehbuch: Wolfgang Menge