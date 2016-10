Tele 5 22:01 bis 23:44 Actionfilm Ninja Apocalypse USA 2014 2016-10-03 02:57 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der postapokalytischen Horrorzukunft ist jede staatliche Ordnung dahin, und die kümmerlichen Reste der Menschheit schließen sich in Banden zusammen wie etwa dem Lost Ninja Clan, um sich der diversen Feinde, Mutanten und Kannibalen zu erwehren. Nun bittet der Grandmaster, Chef der mächtigsten Bande, je fünf Vertreter der anderen Gangs in seinen unterirdischen Atombunker, um intern Frieden zu machen. Doch der Grandmaster wird ermordet, und der Verdacht fällt auf den Lost Ninja Clan. Eine brutale Verfolgungsjagd beginnt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christian Oliver (Cage) Les Brandt (Surge) Cary-Hiroyuki Tagawa (Fumitaka) Ernie Reyes jr. (Hiroshi) Isaac C. Singleton Jr. (Sky) Kaiwi Lyman (Trillion) West Liang (Becker) Originaltitel: Ninja Apocalypse Regie: Lloyd Lee Barnett Drehbuch: Ashley Scott Meyers Kamera: Aashish Gandhi Musik: Tim Montijo Altersempfehlung: ab 18

