Tele 5 18:52 bis 20:15 Fantasyfilm Sindbads fünfte Reise USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Kapitän und Abenteurer Sindbad ist drauf und dran, die schöne Tochter des Sultans, zu freien. Doch am Tag vor der Hochzeit macht ein mächtiger Dämon in Gestalt eines Zauberers dem Sultan seine Aufwartung, verhext Hofstaat wie Wachen, und strebt mit der entführten Prinzessin von dannen. Sindbad aber eilt ihnen mit einigen seiner besten Kämpfer hinterher, erleidet Schiffbruch und strandet auf einer geheimnisvollen Insel. Dort machen allerhand prähistorische Ungetüme und Gespenster den Reisenden das Leben schwer. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Shahin Sean Solimon (Sindbad) Said Faraj (Deev) Marco Khan (Mujeed) Lorna Raver (Zoreh) Sadie Alexandru (Firoozeh) Mehrdad Sarlak (Abdul) Mariam Vardani (Miriam) Originaltitel: Sinbad: The Fifth Voyage Regie: Shahin Sean Solimon Drehbuch: Shahin Sean Solimon, Evelyn Gabai Kamera: Matt Fore Musik: Shawn Clement Altersempfehlung: ab 16