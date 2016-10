RTL II 02:35 bis 03:20 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Perfekt für die Liebe / Mitarbeiter des Monats D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Marco bittet die Detektei Stahl um Hilfe. Seine Freundin Lilly ist ständig bis spät in die Nacht unterwegs, angeblich trifft sie sich mit Freundinnen. Jedoch zweifelt Marco sehr daran, spätestens seit er eine Rechnung für Dessous gefunden hat. Der 34-Jährige ist sich sicher: Lilly betrügt ihn! Wird Marco tatsächlich von seiner Freundin betrogen oder ist die Situation in Wirklichkeit ganz anders? Pamela Sommer und Sebastian de Beer ermitteln. Außerdem wendet sich der Leiter eines Supermarkts an Carsten Stahl und Marcel Bender. Dem 46-Jährigen tanzen die Mitarbeiter auf der Nase herum: Ständig wird blau gemacht und sogar vor Diebstählen schrecken sie nicht zurück, doch der Chef hat keine belastbaren Beweise für das Fehlverhalten seiner Belegschaft. Die beiden Privatdetektive sollen die Mitarbeiter auf Fehltritte überprüfen. Diese finden allerdings heraus, dass das Problem ein ganz anderes ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 368 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 168 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 98 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 93 Min.