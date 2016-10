RTL II 00:15 bis 01:50 Dokusoap Zugriff - Jede Sekunde zählt Der Scharfschütze D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Eine Streifenwagenbesatzung wird von einem Schützen aus dem Hinterhalt unter Feuer genommen, ein Beamter wird schwer verletzt. Das SEK rückt an, um den verletzten Kollegen zu evakuieren und den Täter aufzuspüren. Währenddessen gerät ein Radfahrer ebenfalls in die Schusslinie - der Täter scheint gnadenlos zu sein. Das Präzisionsschützen-Team um Martin Renner fordert einen Hubschrauber an, sie wollen den Heckenschützen aus der Luft aufspüren. Tatsächlich gelingt es, mit Hilfe der Wärmebildkamera zwei Ziele im Wald zu identifizieren: zwei Personen in einem Fahrzeug sowie eine Einzelperson. Hat das SEK den skrupellosen Schützen gefunden? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zugriff - Jede Sekunde zählt