RTL II 16:50 bis 20:00 Show Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht D 2016 2016-10-04 02:50 16:9 HDTV Live TV Merken Die Trödelprofis waren auf Shoppingtour rund um die Welt und haben die schönsten und ausgefallensten Dinge gekauft, die sie finden konnten. Diese sollen in der Show "Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht" für möglichst viel Gewinn versteigert werden. Der Erlös fließt in einen Spendentopf und kommt am Ende einer großen Hilfsorganisation zu Gute. Unterstützung holen sich die Trödler von zahlreichen Promis: Willi Herren, Aleksandra Bechtel, Cathy & Richard Lugner aus Österreich, die RTL II-Kochprofis und viele mehr haben zusätzlich Exponate in die Auktion geben, damit möglichst viel Spendengeld zusammenkommt. Außerdem bekommen auch einige Zuschauer, die sich nach einem Aufruf im Vorfeld beworben haben, die Gelegenheit, ihre Schätze in der Auktion zu barer Münze zu machen. Normalerweise fahren die Trödelprofis zu den Leuten nach Hause. Heute kommen die Sammler und Trödelliebhaber zu ihnen, um ihre Schätze zu versilbern! Mauro, Otto und Sükrü setzen auch diesmal ihr ganzes Können und Verkaufstalent ein, um möglichst viel für alle rauszuholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mauro, Otto, Sükrü Gäste: Gäste: Willi Herren, Aleksandra Bechtel, Cathy & Richard Lugner, RTL II-Kochprofis Originaltitel: Die Große Trödeltrupp-Auktionsnacht