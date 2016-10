RTL II 12:45 bis 13:45 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Schritt für Schritt D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Marcel, Denise und ihre Töchter Alina (5) und Paula (1) haben die Nase voll von ihrer kleinen Zweizimmerwohnung. Es fehlt an Platz und Rückzugsmöchlichkeiten. Kurzentschlossen begeben sie sich auf die Suche nach einem Eigenheim und ergattern günstig und ungesehen ein Schnäppchenhaus bei einer Zwangsversteigerung. Beim ersten Betreten des frisch erworbenen Objektes trifft Marcel und Denise der Schlag: im ganzen Haus türmen sich Berge von Müll. Doch die junge Familie lässt sich nicht entmutigen, sie wollen aus der Mülldeponie ein schönes Zuhause zu zaubern. An Ehrgeiz mangelt es dem Paar nicht, aber die finanziellen Mittel sind begrenzt. Marcel ist der Alleinverdiener, daher hat er jeden Bauabschnitt genau durchkalkuliert - einen Spielraum gibt es nicht. Doch bereits einige Tage nach Baubeginn kommt das böse Erwachen: das Dach ist undicht und muss komplett erneuert werden - Zusatzkosten, mit denen Marcel nicht gerechnet hat, jetzt hilft nur noch sparen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt