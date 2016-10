RTL II 10:45 bis 11:45 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Heiratsantrag mit Hindernissen D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Corinna (23) hat das Verhalten ihres Lebensgefährten Dominik (38) satt: Seit fast zwei Jahren müssen sie mit ihrer kleinen Tochter Stella auf einer Baustelle hausen. Der 92 Quadratmeter große Bungalow in Schönebeck bei Magdeburg hat die Familie damals 20.000 Euro gekostet. Doch die Bauarbeiten sind noch immer nicht beendet. Ein halber Anbau, rohe Deckenwände und eine schäbige Fassade machen das Haus zum reinsten Schandfleck. Corinna ist deprimiert, denn Dominik kann sich mit der Handwerker-Rolle einfach nicht anfreunden. Erst als er seiner Freundin einen Heiratsantrag macht, erkennt Corinna ihre Chance und stellt ihn vor die Wahl: Nur wenn er die Sanierung am Bungalow vollständig abschließt, wird sie einwilligen. Dominik ist enttäuscht. Wird er sich endlich ins Zeug legen und um seine Familie kämpfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt