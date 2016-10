RTL II 06:45 bis 07:45 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Frau am Steuer / Hugo ist schuld D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Inge, die Inhaberin einer Fahrschule, ist verwirrt. Zuerst stand der Familienbetrieb kurz vor dem Bankrott, nun rennen attraktive Frauen ihr scharenweise die Tür ein und wollen Fahrstunden bei ihrem Sohn Tom nehmen. Ihre schlimmste Befürchtung ist, dass der 22-Jährige Schülerinnen verführt. Sandra Fuchs und Nico Hartmann nehmen sich der Sache an und sollen heraus finden, was sich während der Fahrstunden alles abspielt. Was die beiden beobachten, ist schlimmer als befürchtet. Tatsächlich kann die Fahrschule erneut in ernste Schwierigkeiten geraten. Daraufhin meldet der 38-jährige Hajo einen Notfall, seine Harley Davidson wurde gestohlen. Hajos Hund Hugo ist ausgerissen und er musste ihn suchen, gerade da wurde das Schmuckstück geklaut. Eins steht fest: Es waren Profis am Werk, die einen geeigneten Zeitpunkt abgewartet haben, um die Harley zu klauen. Carsten Stahl, Michael Falkenberg und Sascha Noveski müssen die Harley Davidson im gefährlichen Rockermilieu wieder finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz