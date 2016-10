RTL Plus 21:00 bis 21:50 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Hochzeitsglocken D 1997 Stereo Merken Dr. Stefan Frank und Dr. Bea Gerlach werden von Pastor Konstantin Müller getraut. Die beiden wollen ihre Flitterwochen in Venedig verbringen. Stefans Vater Eberhard übernimmt nur zu gerne die Praxisvertretung. Das Brautpaar unterbricht seine Fahrt, um in einer Berghütte zu übernachten. Als Gunter Freiberg, der seinen Urlaub ebenfalls in den Bergen verbringt, bei einer Wanderung in eine Schlucht stürzt, sind es Bea und Stefan, die ihm zur Hilfe kommen und ihn retten. Als sie ihre Fahrt nach Venedig fortsetzen wollen, erreicht sie ein Anruf von Ruth Waldner: Chefarzt Dr. Ulrich Waldner hat schwerste Depressionen. Stefan und Bea beschließen daraufhin, ihre Hochzeitsreise abzubrechen und nach München zurückzukehren. Stefan will sich um seinen Freund kümmern. Als er Ulrich gründlich untersucht, stellt er einen Lebertumor fest. Nur eine Spenderleber könnte ihn noch retten. Unterdessen ist Klinikchefin Irene Kadenbach in eine neue Villa gezogen. Mit ihrem Liebhaber, dem Schönheitschirurgen Dr. Christian Roers, genießt sie den Luxus in vollen Zügen und nimmt schließlich auch Roers' Heiratsantrag an. Als der junge Herzspezialist Dr. Thomas Reinhardt von Irene sein Erbe fordert, das ihm als Sohn von Konsul Kadenbach zusteht, weigert sich die Klinikchefin zu zahlen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Hans Caninenberg (Dr. Eberhard Frank) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Isabelle von Siebenthal (Dr. Bea Gerlach) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Michael Werlin