RTL Plus 20:15 bis 21:00 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Ein Herz für Kinder D 1997 Stereo Dr. Stefan Frank, der das Waisenkind Iris in letzter Sekunde vor einem heranrasenden Zug gerettet hat, schließt das Mädchen immer mehr in sein Herz. Deshalb folgen Dr. Bea Gerlach und er auch gerne der "offiziellen" Einladung der Kleinen zum Kinderfest im Waisenhaus. Hauptattraktion: Eine echte Mini Playback Show mit der Moderatorin Marijke Amado! Seine freie Zeit verbringt Dr. Frank so häufig wie möglich mit Bea. Er hat sich in die Ärztin verliebt. Als er ihr schließlich einen Heiratsantrag macht, sagt Bea überglücklich 'ja'. Auch das Berufsleben des Arztes ist ziemlich bewegt, vor allem, weil Chefarzt Dr. Ulrich Waldner seit einiger Zeit depressiv ist und seine Arbeit vernachlässigt. Waldners Frau Ruth bittet Stefan um Hilfe. Unterdessen endet ein Fahrradausflug, den Pastor Konstantin Müller und seine Konfirmanten unternehmen, dramatisch: Der junge Felix Herbstmeyer wird auf der Tour von einem Bus angefahren. Schwer verletzt wird er in die Waldner-Klinik eingeliefert. Im Hause Frank herrscht derzeit Hochbetrieb. Signora Roberta Bianchi und Dr. Eberhard Frank sind aus Italien zu Besuch. Und auch das frisch vermählte Paar, Sprechstundenhilfe Marie-Luise Flanitzer und der Mathematiklehrer Schulte, kehrt von seiner Hochzeitsreise aus Las Vegas zurück. Dr. Susanne Berger hat die Geburt ihrer Zwillinge gut überstanden. Doch eines Morgens liegt eines der Babys tot im Bettchen... Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Hans Caninenberg (Dr. Eberhard Frank) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Jana Kilka (Iris) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Michael Werlin