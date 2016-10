ONE 12:15 bis 13:40 Drama Jedes Jahr im Juni D 2013 2016-10-05 23:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Verwandtenbesuch in der DDR 1971 lernt die junge Hausfrau und Mutter Elke (26) aus Bayern den Tischler Gregor (26) aus Dessau kennen. Trotz ihrer verschiedenen Lebenswelten verlieben sich die beiden ineinander. Doch die Hürden für ihre Liebe sind von Anfang an enorm: Beide sind verheiratet, beide sind Eltern von jeweils zwei Kindern. Elke lebt in der katholisch-konservativen Bürgerlichkeit der Bundesrepublik; Gregor arbeitet sich ab an der ideologischen und sozialen Enge der DDR, für die er so manches Opfer bringen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Wackernagel (Elke Richter) Peter Schneider (Gregor Pohl) Katharina Spiering (Juliane Richter) Matthias Walter (Helmut Richter) Sebastian Nakajew (Frank Hartung) Ingrid Sattes (Barbara) Tilmar Kuhn (Grenzer) Originaltitel: Jedes Jahr im Juni Regie: Markus Rosenmüller Drehbuch: Silke Zertz Kamera: Roman Nowocien Musik: Gary Marlowe Altersempfehlung: ab 6