Drama Die Legende von Paul und Paula DDR 1973

Paul (Winfried Glatzeder) und Paula (Angelica Domröse) kennen sich schon lange vom Sehen: Paula ist Verkäuferin an der Kasse einer Kaufhalle, Paul ihr Kunde. Aufgewachsen im gleichen Kiez von Ost-Berlin, gingen sie völlig unterschiedliche Wege. Paul hat Karriere gemacht und führt eine zur Farce gewordene Ehe. Paula bekam viel zu früh ein Kind, verpasste die Berufsausbildung und lebt nun allein mit zwei Kindern. Des Alleinseins müde, trägt sie sich mit dem Gedanken, eine "Versorgungsehe" mit dem älteren "Reifen-Saft" (Fred Delmare) einzugehen. Doch vorher will sie noch einmal so richtig 'die Sau 'rauslassen'. In einem Beatschuppen trifft sie Paul, und zum ersten Mal sehen sich beide bewusst, werden von einem leidenschaftlichen Verlangen erfasst. Paula gibt sich diesem Glücksgefühl kompromisslos hin, sieht darin die 'große, unwiederholbare Liebe'. Doch Paul scheut die eindeutige Entscheidung, fürchtet sich vor dem, was die Leute sagen könnten, will seine Position im Ministerium für Außenhandel nicht gefährden. Der Unfalltod ihres kleinen Sohnes wird für Paula schließlich zum Anlass, sich von Paul zu trennen. Als Paul erkennt, dass auch Paula für ihn zur großen Liebe geworden ist, beginnt er um sie zu kämpfen. Tagelang sitzt er vor Paulas Tür, um sie schließlich mit einer Axt einzuschlagen und seine Paula zurückzuerobern. Aber ihr Glück ist nur von kurzer Dauer...

Schauspieler: Angelica Domröse (Paula) Winfried Glatzeder (Paul) Heidemarie Wenzel (Pauls Frau) Fred Delmare (Reifenhändler Saft, "Reifen-Saft") Rolf Ludwig (Professor) Hans Hardt-Hardtloff (Schießbudenbesitzer) Käthe Reichel (Frau des Schießbudenbesitzers) Originaltitel: Die Legende von Paul und Paula Regie: Heiner Carow Drehbuch: Heiner Carow, Ulrich Plenzdorf, Anne Pfeuffer Kamera: Jürgen Brauer Musik: Peter Gotthardt