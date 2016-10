ONE 17:00 bis 18:25 Drama Der Preis D 2011 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Äußerlich reist der Architekt Alexander nach vielen Jahren zum ersten Mal in sein Heimatdort in Thüringen, um sich um die Räumung und Sanierung eines DDR-Wohnblocks zu kümmern. Innerlich geht es jedoch um den traumatischen Vorfall, als sein bester Freund, der rebellische Micha, mit 17 Jahren durch einen Unfall ums Leben kam. Auf einer tieferen Ebene reist der Held zu seiner eigenen Schuldfrage, er muss sich seiner Verantwortung stellen, einen Entwicklungsprozess durchmachen. Somit kreist die Geschichte von Anfang an implizit auch um die Themen Feigheit, Anpassung und Korrumpierbarkeit von Menschen, die lieber den Weg des geringsten Widerstands gehen, als sich offen aufzulehnen. Durch die Rückblenden erfahren wir, dass auch Alexander als Jugendlicher zu dem Typ Mensch gehörte, der durch seine mangelnde Zivilcourage das Unterdrückungssystem der DDR mitgetragen hat. Durch die Konfrontation mit seinem eigenen Anteil an Michas Tod erkennt er, dass er für sein Leben selbst verantwortlich ist und so reist er am Ende gewandelt aus Thüringen ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Panzner (Alexander Beck) Sven Gielnik (Alexander Beck, jung) Vincent Krüger (Michael, jung) Anne Kanis (Nicole) Vanessa Krüger (Nicole, jung) Guntbert Warns (Manfred Lange) Wiebke Bachmann (Jeanette) Originaltitel: Der Preis Regie: Elke Hauck Drehbuch: Peggy Lehmann, Elke Hauck Kamera: Michael Kotschi Musik: Johannes Doberenz