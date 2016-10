ONE 14:25 bis 15:10 Dokumentation Hotel Bogota - Eine einmalige Geschichte D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Fast 50 Jahre lang galt das Hotel Bogota in Berlin-Charlottenburg als Institution. Das kleine Hotel in der Schlüterstraße 45 - erbaut 1911 - war ein Haus mit viel Geschichte. Helmut Newton ging hier bei "Yva" in die Lehre, der damals berühmtesten Modefotografin Deutschlands. Newton sagte später, diese Zeit sei die schönste seines Lebens gewesen. Während des 2. Weltkrieges war das Gebäude Sitz der Reichskulturkammer mit ihrem Leiter Hans Hinkel. Hier mussten alle damals bekannten Größen der deutschen Unterhaltungsindustrie vorsprechen. Nach dem Krieg richteten die Siegermächte in der Schlüterstraße 45 ihre Entnazifizierungsbehörde ein.Der Schauspieler Ilja Richter erzählt in seinem ersten Dokumentarfilm diese Geschichte. Ehemalige Gäste kommen zu Wort, ebenso wie Historiker, Schriftsteller und Künstler - und die Hoteliersfamilie Rissmann.Hanna Schygulla, Dieter Hallervorden, Dani Levy, Jim Rakete u.v.a. beleben die Vergangenheit. Mit der Schließung des Hotels im Dezember 2013 beleuchtet Ilja Richter aber auch die umfassenden Veränderungen, die man in Berlin seit Jahren beobachten kann: Bestehende Strukturen werden entfernt, um neue zu schaffen. Oder - wie der Fotograf Jim Rakete es formuliert - 'Orte werden umgewidmet'. Und Ilja Richter sagt: "Die gezeigte Gegenwart ist bereits Geschichte. Denn während wir im Film dem Scheitern des Hoteliers zusehen, sind die Planungen für das Haus bereits vorangeschritten." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hotel Bogota - Eine einmalige Geschichte Regie: Ilja Richter