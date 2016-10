ONE 10:15 bis 11:00 Dokumentation Pop-Legenden: Udo Lindenberg D 2013 2016-10-07 14:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Vor mehr als 40 Jahren wird der Grundstein für eine Pop Legende gelegt: 1973 rockt Udo Lindenberg zum ersten Mal mit seinem Panikorchester auf einer Bühne. Das Album "Andrea Doria" aus jenem Jahr steht noch heute für einen tiefgreifenden Wandel in der Popmusik und im Umgang mit der deutschen Sprache. 2013 jährt sich auch zum 30. Mal der legendäre Auftritt im Palast der Republik. Damals erinnerte Udo Lindenberg wie kein zweiter Künstler an die Zusammengehörigkeit von Ost und West (in einer Zeit, in der sich im Westen viele längst mit der Teilung abgefunden hatten). Sein größter Wunsch war eine Tournee durch die DDR, die zuerst zugesichert und im letzten Moment doch abgesagt wurde. 'Udos Musik und Botschaft und sein Wesen', sagt Nina Hagen, 'hat zwei Völker zusammengeführt das konnten die Mächtigen nicht unterbinden. In Lindenbergs Karriere geht es auf und ab, auch darin ist er extrem. In den 90ern macht er meist nur durch Alkoholeskapaden von sich reden und gilt vielen nur noch als Karikatur seiner selbst. Nach der Jahrtausendwende entdeckt Udo Lindenberg die Malerei für sich und tauscht immer öfter den Pinsel gegen das Mikro. Doch dann gelingt Lindenberg mit dem Album "Stark wie Zwei" ein Comeback, das ihm wohl niemand mehr zugetraut hätte. Seitdem hagelt es Preise und Verkaufsrekorde, seine Konzerte und Tourneen sind regelmäßig restlos ausverkauft. Heute ist Udo Lindenberg längst eine lebende Legende: mit eigenem Musical, einem Museum in Planung und einem Fundus von Songs, die die deutsche Popmusik entscheidend geprägt haben und mehrere Generationen seiner Fans. Der Film nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise durch 40 Jahre 'bunte Republik Deutschland', die Udo Lindenberg entscheidend beeinflusst hat: Von deutscher Rockmusik gegen "Schlagerfuzzis" in den 70ern, über die Anti AKW Bewegung, Ost West Dialog und "Nord Süd Konferenz" in den frühen 80ern bis hin zu "Rock gegen Rechts" in den 90er Jahren. Aber Udo ist nicht nur politisch. Er spricht den Menschen aus der Seele: Niemand kann die Wirrungen der Pubertät, die Gefühle Liebe, Freundschaft und Herz Schmerz so in Worte fassen wie Udo Lindenberg. Die Dokumentation beleuchtet seine Karriere und kommt dem Menschen nahe, der sich hinter Brille und Hut verbirgt. Der Autor Lutz Rosenkranz hat Udo Lindenberg seit 2008 immer wieder mit der Kamera begleitet. Backstage bei seiner Comeback Tournee, auf dem "Rock Liner" 2010, der ersten deutschen Rock'n'Roll Kreuzfahrt, bei den Vorbereitungen zum Musical "Hinterm Horizont" und ganz privat in seiner 'Panikzentrale'. Udo Lindenberg spricht offen über sein Tief in den 90er Jahren, darüber, dass er ja eigentlich gar nicht singen kann und dass seine Reise noch lange nicht vorbei ist. Neben dem Sänger kommen Kollegen, Freunde und Verwandte zu Wort, neben Nina Hagen auch Peter Maffay: "Udo ist einer der bedeutendsten Künstler, die wir in Deutschland haben. Und so einen werden wir nicht allzu schnell wieder antreffen." Seine Schwester Inge berichtet aus Lindenbergs Kindheit, als der junge Udo im westfälischen Gronau auf Benzinfässern und Waschmittel Tonnen trommelte. Bevor er zu einem der besten deutschen Schlagzeuger wurde und in Klaus Doldingers Jazzrock Band "Passport" die Stöcke schwang. Aber das reichte Udo Lindenberg nicht. 'Wenn du ein Star werden willst', sagt er, 'und obendrein ein hübscher Junge bist, darfst du nicht trommeln da sieht dich keiner. Da musst du an die Rampe, ins teure Licht'. Der Beginn der Legende Lindenberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pop-Legenden Regie: Lutz Rosenkranz