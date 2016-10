tagesschau24 08:00 bis 09:00 Dokumentation die nordstory Von wegen verstaubt - Orte verändern sich / Swinemünde und Ahlbeck: frischer Wind in alten Bädern / "Cittaslow": eine Stadt setzt auf Langsamkeit / Büsum: aus Alt mach Jung / Der Oberhafen: vom Abstellgleis zum Künstlerviertel D 2016 2016-10-07 01:00 Stereo 16:9 Live TV Merken Veränderungen rufen in aller Regel Skeptiker auf den Plan. Aber Leben bedeutet nun mal Veränderung. Und die Städte, die weiterhin für Touristen und Einheimische attraktiv sein wollen, müssen sich etwas einfallen lassen. "die nordstory" geht an Orte, die sich verändern. * Swinemünde und Ahlbeck: frischer Wind in alten Bädern Der polnische Ort Swinemünde hat sich in den vergangenen Jahren entfaltet, läuft beinahe den Kaiserbädern auf deutscher Seite den Rang ab. Und jetzt bekommt die Stadt hinter der Grenze auch noch ein Luxushotel. Das ist kilometerweit an der Ostseeküste nicht zu übersehen, es ist 15 Stockwerke hoch, soll bis spätestens 2018 fertig sein. Mittendrin zwischen Bau und Badeurlaubern ist Magdalena Wojtaszek. Sie trägt ihren Teil dazu bei, dass frischer Wind im alten Seebad Swinemünde aufkommt. Nur sechs Kilometer entfernt arbeitet daran auf deutscher Seite am Grenzstrand von Ahlbeck der Event-Planer Chris Ehlert. Immer im August lädt er zur größten Beachparty Deutschlands, zum Baltic Spring Break. Dann kommen Tausende junge Leute auf die Insel Usedom, auf der sonst eher Menschen mittleren Alters Urlaub machen. Swinemünde und Ahlbeck, zwei alte Kaiserbäder, doch schon heute zwei verschiedene Welten. * "Cittaslow": eine Stadt setzt auf Langsamkeit "Cittaslow" heißt so viel wie "entschleunigte Stadt". Das soll Bad Essen werden. Die Stadt liegt malerisch zwischen Wiehengebirge und Mittellandkanal im Osnabrücker Land. Es kommen zwar Touristen, aber sie bleiben selten über Nacht. Viele Läden und Hotels stehen schon länger leer, es fehlen Investoren. Ein Problem. Jetzt soll das neue Konzept "Cittaslow", eine Idee, die ursprünglich aus Italien stammt, wieder Schwung in die 15.000 Einwohner zählende Stadt bringen. Seit Februar gehört Bad Essen zum "Cittaslow"-Netzwerk. Wichtiger Kopf beim Umsetzen des neuen Stadtprojektes ist Tourismusmanagerin Annette Ludzay. Doch wie will sie Investoren und Touristen nach Bad Essen locken? * Büsum: aus Alt mach Jung Schlickpackungen und Kurkonzerte, das war einmal. Kitesurfen und Ayurveda-Massagen sind die Zukunft. Das meinen jedenfalls die Tourismuschefs in Büsum. Deshalb bauen sie seit etwa fünf Jahren den kleinen Fischerort an der schleswig-holsteinischen Westküste komplett um. Uta Hedde-von Westernhagen war eine der ersten Investoren. Sie hat schon vor sieben Jahre ihr Hotel direkt hinter dem Deich gebaut. Moderne Architektur trifft auf rote Backsteingebäude. Andere haben es ihr nachgemacht. Die Fischerfamilie Schülke beobachtet diesen Trend kritisch: Tochter Yvonne vermietet noch wie früher Ferienwohnungen an Selbstversorger. Vater Wolfgang fährt mit seinem Kutter auf die Nordsee hinaus und fischt Krabben, die er im alten Hafen direkt an die Touristen verkauft. Dass sich der Ort verändert, verfolgen sie seit Jahren. Aber der Plan des Bürgermeisters, eine Brücke über das alte Hafenbecken zu bauen, um den neuen Hotelgästen eine Zufahrt zu bieten, geht ihnen dann doch zu weit. Und es bleibt die bange Frage: Wenn Büsum ein Urlaubsort für hippe und schicke junge Menschen wird, können sie da noch mithalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory Regie: Friederike Witthuhn/Karin Henningsen/Anna Lena Temme/Karolina Skrobol/Britta von Lucke