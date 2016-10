RTL NITRO 22:50 bis 23:40 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Überführt Überführt USA 1995-2005 2016-10-03 02:45 Live TV Merken 1. Staffel, Folge 97: An einer wenig befahrenen Autobahnzufahrt wird die Leiche einer kalifornischen Schülerin gefunden. Zunächst findet die Polizei keinerlei Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen. Dann entdeckt man jedoch eine winzige Faser auf der Kleidung des Mädchens. Dieses kaum sichtbare Fundstück ist schließlich das Indiz, das die Ermittler auf die Spur eines Mannes führt, den man dieser Tat niemals verdächtigt hätte... Szenenwechsel: Eine Gogo-Tänzerin vertraut ihrer Familie an, dass sie sich für eine Weile aus dem Staub machen müsse und verschwindet kurz darauf spurlos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives