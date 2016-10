RTL NITRO 18:40 bis 20:15 Komödie Balls of Fury: Große Krieger - Kleine Bälle USA 2007 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahre 1988 vertritt der begnadete Tischtennisspieler Randy Daytona sein Heimatland bei der Pingpong-Olympiade. Mit seinen zwölf Jahren wird Randy damit zum Hoffnungsträger für die USA. Doch das junge Tischtennis-Ass findet seinen Meister in dem ostdeutschen Karl Wolfschtagg. Anschließend gerät das Leben des jungen Sportlers völlig aus den Fugen. Randys Vater, der mit dem brutalen Mr. Feng auf den Sieg seines Sohnes gewettet hat, wird daraufhin von Fengs Männern ermordet. 19 Jahre später: Randy, der mittlerweile mit seinem Gewicht zu kämpfen hat, versucht sich als Tischtenniskünstler. Nach einer missglückten Show trifft der Pingpongspieler auf den mysteriösen FBI-Agenten Rodriguez. Dieser benötigt Randys Hilfe, um den gefürchteten Mr. Feng dingfest zu machen. Feng, immer noch bekennender Pingpong-Fanatiker, lade regelmäßig hochbegabte Tischtennisspieler auf seine Insel ein - die Möglichkeit für Randy, als Spion des FBIs zu fungieren. Nach anfänglichem Zögern erklärt sich Randy zu der geheimen Mission bereit. Etwas aus der Übung gekommen, benötigt er jedoch die Hilfe von Chinatowns blindem Pingpong-Meister Wong. Der geniale Chinese macht sich daran, das Pummelchen in einen Profi zu verwandeln. Unterstützung erhält Wong dabei von seiner schönen und äußerst begabten Nichte Maggie. Als es Randy gelingt, sich in der Pingpong-Unterwelt einen Namen zu machen, wird Feng schließlich auf ihn aufmerksam. Er lädt den Tischtennisspieler zu einem Turnier ein, zu dem Champions aus aller Welt angereist sind. Dort trifft Randy auch auf Karl, von dem er 19 Jahre zuvor besiegt wurde. Den Verlierern des Turniers droht eine tödliche Strafe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Walken (Feng) Dan Fogler (Randy Daytona) George Lopez (Rodriguez) Maggie Q (Maggie) James Hong (Wong) Terry Crews (Freddy) Robert Patrick (Sgt. Pete Daytona) Originaltitel: Balls of Fury Regie: Robert Ben Garant Drehbuch: Thomas Lennon, Robert Ben Garant Kamera: Thomas E. Ackerman Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12