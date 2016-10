RTL NITRO 15:20 bis 17:10 Komödie Schlappschuss 2 - Die Eisbrecher USA 2002 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die ruhmreichen Tage der "Charlestown Chiefs" gehören längst der Vergangenheit an. Das Eishockey-Team um Kapitän und Trainer Sean Linden wird aus finanziellen Gründen an den schwerreichen Medienmogul Richmond Claremont verkauft. Zwar zahlt der neue Eigentümer deutlich mehr Geld. Dieser will eine neue Liga gründen und auf das Fernsehen zugeschnittene, familientaugliche Showspiele veranstalten. Dabei sollen die "Charlestown Chiefs" als tölpelhafte Verlierertypen präsentiert werden. Aber es kommt noch schlimmer: Ihr neuer Trainer ist eine Frau! Die Chiefs sind wenig begeistert, und dem Ex-NHL-Profi Sean Linden wird schnell klar, dass ihnen jetzt nur noch ein Wunder helfen kann, wenn die Spieler nicht den Spaß an ihrem Sport verlieren sollen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Baldwin (Sean Linden) Jessica Steen (Jessie Dage) Gary Busey (Richmond Claremont) David Hemmings (Martin Fox) David Paetkau (Gordie Miller) Callum Keith Rennie (Palmberg) Jody Racicot (Gasmer) Originaltitel: Slap Shot 2: Breaking the Ice Regie: Steve Boyum Drehbuch: Broderick Miller, Nancy Dowd Kamera: Joel Ransom Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 6