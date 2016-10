RTL NITRO 13:55 bis 15:20 Actionfilm Beverly Hills Ninja - Die Kampfwurst USA 1997 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nach einer japanischen Legende soll eines Tages der "Große Weiße Ninja" ins Land kommen. Als Krieger an einem Strand tatsächlich ein kleines, weißes Kind finden, gehen sie davon aus, dass es sich um ebendiese sagenumwobene Fabelgestalt handelt und ziehen den Findling in ihrer Ninja-Schule auf. Allerdings erweist sich der Junge, der auf den Namen Haru getauft wird, vom ersten Augenblick an als extrem tollpatschig. Und auch wenn sein Lehrer sich alle erdenkliche Mühe gibt, kann er Mitschüler Gobei einfach nicht das Wasser reichen. Harus Leben ändert sich jedoch, als er die schöne Amerikanerin Allison Page kennenlernt, in die er sich sofort verliebt. Weil er glaubt, dass sie in Gefahr sei, begleitet er sie nach Beverly Hills, um sie zu beschützen. Gobei reist ihm hinterher, weil Haru die gefährliche Mission niemals alleine bestreiten könnte. Gemeinsam kommen sie schließlich einem Komplott von ungeahntem Ausmaß auf die Schliche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Farley (Haru) Nicollette Sheridan (Allison Page / Sally Jones) Chris Rock (Joey) Nathaniel Parker (Martin Tanley) Soon-Tek Oh (Sensei) Robin Shou (Gobei) Keith Cooke Hirabayashi (Nobu) Originaltitel: Beverly Hills Ninja Regie: Dennis Dugan Drehbuch: Mark Feldberg, Mitch Klebenoff Kamera: Arthur Albert Musik: George S. Clinton Altersempfehlung: ab 12