RTL NITRO 12:25 bis 13:55 Actionfilm Ninja Kids - Mission Freizeitpark USA 1998 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die drei Ninja-Brüder Rocky, Colt und Tum Tum habe sich schon ewig auf einen Besuch im Freizeitpark Mega Mountain gefreut. Dort wollen sie auch ihren Lieblingsactionhelden Dave Dragon treffen. Doch Ärger ist vorprogrammiert, als die Gangsterbraut Queen Medusa und ihr Gehilfe Lothar Zogg den Park in ihre Gewalt bringen und drohen, Mega Mountain in die Luft zu jagen. Sie fordern zehn Millionen Dollar, andernfalls würden sie ihre finstren Pläne sofort in die Tat umsetzten. Als Tum Tum beobachtet, wie auch ihr Held Dave Dragon von den Gangstern gekidnappt wird, entschließen sich die drei Ninjas, Dave zu befreien und den Park zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hulk Hogan (Dave Dragon) Loni Anderson (Medusa) Jim Varney (Lothar Zogg) Mathew Botuchis (Rocky) Michael O'Laskey II (Colt) James Paul Roeske II (TumTum) Victor Wong (Opa Mori) Originaltitel: 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain Regie: Sean McNamara Drehbuch: Sean McNamara, Jeff Philips Kamera: Blake T. Evans Musik: John Coda Altersempfehlung: ab 16