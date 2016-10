RTL NITRO 10:50 bis 12:25 Komödie Es war einmal ein Mord USA, D 1992 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Möchtegernschauspieler Julian Peters und seine amerikanische Freundin Phoebe machen sich auf den Weg nach Monte Carlao, um einen ihnen zugelaufenen Dackel zu seiner Besitzerin, Madame Van Doug, zurückzubringen. Das Paar nimmt die lange Reise auf sich, da auf das Tier ein unglaublicher Finderlohn von über 5.000 Dollar ausgesetzt ist. Unterwegs lernen die beiden den spielsüchtigen Geschäftsmann Augie Morosco kennen, der eigentlich in Monaco auf Geschäftsreise ist, schließlich dem Casino aber nicht mehr widerstehen kann und sein gesamtes Geld verzockt. Außerdem treffen die beiden auf Neil Schwary und seine Frau Marilyn, die in Monaco ihre Modekollektion verkaufen wollten. Doch es dauert nicht lange, bis auch Neil und Mary dem Casino verfallen. Als Julian und Phoebe endlich das Haus von Madame Vaud erreichen, liegt die Besitzerin des Hundes tot am Boden. Julian und Phoebe verlassen Hals über Kopf das Haus, um nicht mit dem Mord in Verbindung gebracht zu werden - vergessen jedoch in der Hektik ihre Koffer. Inspektor Bonnard übernimmt den Fall kurze Zeit später. Er verdächtigt zwar Julian und Phoebe, allerdings führen ihn die Ermittlungen auch schnell ins Casino... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Candy (Augie Morosco) James Belushi (Neil Schwary) Cybill Shepherd (Marilyn Schwary) Sean Young (Phoebe) Richard Lewis (Julian Peters) Ornella Muti (Elena Morosco) Giancarlo Giannini (Inspektor Bonnard) Originaltitel: Once Upon a Crime... Regie: Eugene Levy Drehbuch: Charles Shyer, Nancy Meyers Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Richard Gibbs Altersempfehlung: ab 6