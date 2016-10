RTL NITRO 07:40 bis 09:05 Komödie American Eiskrem 3 1/2 USA 1992 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Es könnte so schön werden im Lake-Side-Sommercamp - stünde das Lager aufgrund von finanziellen Problemen nicht kurz vor dem Aus. Mit Hilfe des talentierten und gutaussehenden Skilehrers Ricky, versucht der Besitzer des Camps, dieses zu retten, bevor es von seinem gemeinen Konkurrenten aufgekauft wird. Man einigt sich auf einen Wasserski-Wettbewerb, dessen Gewinner das Camp erhält. Ricky hat alle Hände voll zu tun, selbst dem untalentiertesten Sportler binnen kürzester Zeit beizubringen, wie man Wasserski fährt. Ricky verliert sein Ziel ein wenig aus den Augen, als er sich in die süße Kelly verliebt, die jedoch nur Augen für Kyle hat. Schafft Rick es dennoch, sein Team so gut vorzubereiten, dass sie den Wettbewerb für sich entscheiden können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Feldman (Ricky Wade) Jack Nance (Neil Peterson) Sarah Douglas (Monica) Bojesse Christopher (Wes) J. Trevor Edmond (Howie) Paige French (Jennifer) Brad Grunberg (Victor Thigpen) Originaltitel: Meatballs 4 Regie: Bob Logan Drehbuch: Bob Logan Kamera: Vance Burberry Musik: Steve Hunter Altersempfehlung: ab 6