Paul ist Mitte 40 und leidenschaftlicher Single. Bei wechselnden Affären ist Rottweiler "Fred" die einzige Beständigkeit im Leben des smarten Personalleiters. Als Vierbeiner "Fred" eines Tages zum Tierarzt muss, trifft Paul dort auf die attraktive Tierärztin Iris und ist sofort Feuer und Flamme. Die Sache hat nur einen Haken - Iris ist bereits verlobt und will in zwei Wochen heiraten. Schwer geknickt zieht sich Paul in seine schicke Singlewohnung zurück, doch an Ruhe ist nicht zu denken. Sein Kollege Guido wurde wegen einer Affäre von seiner Frau vor die Tür gesetzt und sucht nun Unterschlupf bei Paul. Kurz darauf folgt Pauls Privatchauffeur Bronko, der seinen Führerschein abgeben musste, und Freund und Computer-Nerd Günther, den der Liebeskummer völlig aus der Bahn geworfen hat. Von nun an wird in der flotten Männer-WG über das Leben und die Liebe philosophiert und Rotwein getrunken, was das Zeug hält... In Google-Kalender eintragen