RTL 12:20 bis 14:30 Komödie Schwer verliebt USA, D 2001 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Hal und sein Kumpel Maurizio verbringen ihre Freizeit gerne in Clubs und Discos, wo sie mit Vorliebe hübsche Frauen anbaggern. Der Zufall will es, dass sich Hal und der Selbsthilfeguru Tony Robbins begegnen. Er erkennt Hals Problem der Oberflächlichkeit und "kuriert" ihn mit einer Hypnose. Fortan soll Hal nur die innere Schönheit der Frauen wahrnehmen. Die Folge ist, dass Hal nun lauter hässliche Frauen mit dem Herz am richtigen Fleck anspricht und sich vor Dates kaum mehr retten kann. Doch der absolute Volltreffer ist Rosemary: Als er die 150 Kilo-Blondine in einem Kaufhaus erblickt, ist es um Hal geschehen. Amors Pfeil trifft ihn mitten ins Herz. Dort steht die hübscheste Frau, die er jemals gesehen hat! Hartnäckig macht er ihr den Hof, bis er es schafft, ihr Herz zu erobern. Bald sind Hal und Rosemary ein Paar. Maurizio ist die dicke Freundin seines besten Kumpels megapeinlich und unermüdlich versucht er, Hal die Augen zu öffnen. Als ihm das schließlich gelingt, ist Hal in einer ziemlichen Bedrouille. Wie soll er sich von Rosemary trennen, ohne ihr weh zu tun? Schauspieler: Gwyneth Paltrow (Rosemary) Jack Black (Hal) Jason Alexander (Mauricio) Joe Viterelli (Steve Shanahan) Rene Kirby (Walt) Bruce Mc Gill (Reverend Larson) Susan Ward (Jill) Originaltitel: Shallow Hal Regie: Peter Farrelly, Bobby Farrelly Drehbuch: Peter Farrelly, Sean Moynihan, Bobby Farrelly Kamera: Russell Carpenter Musik: Billy Goodrum, Ivy Altersempfehlung: ab 6