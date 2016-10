RTL 10:35 bis 12:20 Actionfilm Der Diamantencop USA, D 1999 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Miles Logan ist ein durchtriebener Meisterdieb und Ganove, der es auf einen Diamanten im Wert von 27 Millionen Dollar abgesehen hat. Doch bei dem Raub geht etwas schief und Miles landet im Gefängnis. Zuvor ist es ihm jedoch gerade noch rechtzeitig gelungen, seine Beute auf einer Baustelle zu verstecken - nicht ahnend, dass sein Versteck zwei Jahre später nicht mehr dasselbe sein wird. Zurück in Freiheit zieht es Miles schnurstracks zu seinem Geheimversteck. Doch dort angekommen stellt er erschrocken fest, dass da, wo einmal die Baustelle war, nun ausgerechnet das Polizeigebäude von Los Angeles steht. Um an den Diamanten zu gelangen, muss Miles sich irgendwie Zutritt verschaffen, allerdings ist dies gar nicht so einfach: Nur als Cop könnte er sich unbemerkt Zutritt ins Revier verschaffen und den wertvollen Diamanten suchen. Daraufhin gibt Miles sich als Gesetzeshüter aus und wird schon bald für einen Chief Detective gehalten - damit sorgt er für allerlei Chaos auf dem Polizeirevier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lawrence (Miles Logan) Luke Wilson (Carlson) Peter Greene (Deacon) Nicole Ari Parker (Melissa Green) Graham Beckel (Rizzo) Robert Miranda (Glenfiddish) Dave Chappelle (Tulley) Originaltitel: Blue Streak Regie: Les Mayfield Drehbuch: Michael Berry, John Blumenthal, Stephen Carpenter Kamera: David Eggby Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 12