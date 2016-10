RTL 07:55 bis 10:35 Actionfilm Last Action Hero USA 1993 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der elfjährige Danny ist ein großer Kinofan. Am meisten schwärmt er für den Kinohelden Jack Slater, einen knallharten Supercop. Eines Tages bekommt Danny von dem alten Filmvorführer Nick eine magische Kinokarte geschenkt. Als er sich den neuesten Action-Streifen seines Helden anguckt, wird er dank des Zaubertickets in den Film gesogen. In der fiktiven Filmwelt wird Danny zum Partner seines Idols Jack Slater und hilft ihm bei der Jagd nach dem sizilianischen Mafia-Boß Tony Vivaldi und dem brutalen Ripper, der Slaters Sohn umgebracht hat. Die zwei ungleichen Partner geraten in wilde Verfolgungsjagden und gefährliche Schießereien. Eine Action-Sequenz jagt die nächste. Dabei steht Danny Slater mit seinem enormen Filmwissen hilfreich zur Seite und kann seinem Helden versichern: "Du kannst nicht sterben, bevor der Abspann läuft." Doch dann gelangen die Bösewichte in den Besitz von Dannys magischer Kinokarte und damit in die Wirklichkeit. Danny und Slater sind nun ebenfalls gezwungen, die fiktive Welt zu verlassen. In einer Welt, in der richtige Kugeln in den Pistolen sind und wo man auch vor dem Abspann sterben kann, versuchen sie der Gangster habhaft zu werden. Jack Slater macht die harte Erfahrung, daß im wirklichen Leben alles ganz anders läuft. Jetzt muß der Cop beweisen, daß er nicht nur im Kino ein Held ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Jack Slater) Austin O'Brien (Danny Madigan) F. Murray Abraham (John Practice) Anthony Quinn (Tony Vivaldi) Art Carney (Frank) Charles Dance (Benedict) Frank McRae (Lieutenant Dekker) Originaltitel: Last Action Hero Regie: John McTiernan Drehbuch: Shane Black, David Arnott Kamera: Dean Semler Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 12