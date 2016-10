BR Fernsehen 23:25 bis 00:55 Komödie Im Zweifel für die Liebe D 2004 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Was unternimmt ein beruflich erfolgreicher Scheidungs- und Familienanwalt, dessen Frau sich scheiden lassen will? Er joggt, kündigt seinen Job und macht ein Praktikum als Koch, um endlich das Hotel unter Palmen eröffnen zu können, das er seiner Gattin eigentlich schon vor 17 Jahren versprochen hat. So zumindest hofft Rainer Maria Beerlitz, seine Frau Sandra zurückzuerobern. Eigentlich wollte der Anwalt und passionierte Hobbykoch Rainer Maria Beerlitz ein kleines Hotel am Meer eröffnen, tagsüber Gäste verwöhnen und nachts mit seiner Frau Sandra im Mondschein schwimmen gehen. Doch 17 Ehejahre später liegen die hehren Pläne noch immer auf Eis. Sandra hat genug von den Versprechungen ihres Mannes und reicht die Scheidung ein. Sie lebt ohnehin schon in einer eigenen Wohnung und geht voll in ihrem Beruf auf. Die fast erwachsene Tochter Elena wird auch bald ausziehen. Endlich erkennt Rainer Maria, wie ernst die Lage ist. Trotzdem glaubt er fest daran, seine Frau zurückzuerobern, wenn er endlich das Hotel unter Palmen eröffnet. Also kündigt er seinen gut dotierten Anwaltsjob in der Kanzlei seines hypochondrischen Schwiegervaters. Außerdem geht er täglich joggen und macht ein Praktikum als Profikoch. Doch der abrupte Wechsel vom Gerichtssaal an die Bratpfanne ist nicht so leicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elmar Wepper (Rainer Maria Beerlitz) Saskia Vester (Sandra Beerlitz) Max Herbrechter (Werner Piech) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Kuckenburg) Mareike Lindenmeyer (Elena Beerlitz) Elisabeth Lanz (Carla Piech) Sarah Kraus (Kind Rosalie) Originaltitel: Im Zweifel für die Liebe Regie: Johannes Fabrick Drehbuch: Melanie Brügel Kamera: Peter Döttling Musik: Joerg Magnus Pfeil Altersempfehlung: ab 12

