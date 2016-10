BR Fernsehen 20:15 bis 21:40 Komödie Loriots Ödipussi D 1988 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die scheue Psychologin Margarethe Tietze (Evelyn Hamann) will die Stühle ihrer Praxis neu beziehen lassen. Sie lässt sich im Geschäft des Händlers Paul Winkelmann (Loriot) beraten - und verliebt sich in den unbeholfenen Stoffhändler. Da aber beide trotz ihres fortgeschrittenen Alters von ihren Müttern (Edda Seippel und Katharina Brauren) kontrolliert werden, gestaltet sich die Annäherung schwierig. - Absurde Situationen, Slapstick und zwei geniale Hauptdarsteller - Loriot beweist mit seinem Regie-Erstling einmal mehr seinen Ausnahmestatus als Komödiant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vicco von Bülow (Paul Winkelmann) Evelyn Hamann (Margarethe Tietze) Katharina Brauren (Mutter Winkelmann) Edda Seippel (Gerda Tietze) Richard Lauffen (Kurt Tietze) Klaus Schultz (Herr Weber) Walter Hoor (Ballettmeister Rudi Romanowski) Originaltitel: Ödipussi Regie: Vicco von Bülow Drehbuch: Vicco von Bülow Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Rolf A. Wilhelm Altersempfehlung: ab 6