BR Fernsehen 16:45 bis 17:15 Magazin Euroblick spezial Der Bau der Brennerautobahn nach Bozen - Vom Brenner nach Bozen D 2013 Untertitel Live TV Merken 1974 wurde das letzte Teilstück der Brennerautobahn dem Verkehr freigegeben: Über die gesamte Bauzeit hatte ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks unter Leitung des damaligen BR-Italienkorrespondenten Otto Guggenbichler die Bauarbeiten dokumentiert. Entstanden ist ein Film, der nicht nur eines der bedeutendsten europäischen Verkehrsprojekte der Nachkriegszeit beleuchtet, sondern inzwischen selbst zum Zeitdokument geworden ist. Die Geschichte der Brennerautobahn begann in den 60er Jahren: Italien war der Deutschen liebstes Reiseland geworden, das Auto feierte seinen Siegeszug. Eine Autobahn musste her. Aber es sollte mehr als 10 Jahre dauern, bis auf italienischer Seite die Bauarbeiten vollendet waren: Steile Felshänge waren zu passieren, enge Talflanken und tiefe Schluchten zu überwinden. In schwierigstem Gelände und lockerem Felsuntergrund mussten zahllose Brücken, Viadukte, Tunnel und Galerien geschlagen und in Beton gegossen werden. Daran drohten die italienischen Bauunternehmen fast zu scheitern. Als im April 1974 das letzte und schwierigste Teilstück durch das Eisacktal eröffnet wurde, ging eine lange Leidenszeit zu Ende: Für zahlreiche Baufirmen, die fast in den Ruin getrieben worden waren, für die Betreiber, deren Ausgaben explodierten und nicht zuletzt für die Autofahrer, für die die Fahrt nach Italien bis dahin vorwiegend aus Stau, Hitze und Verdruss bestand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Euroblick spezial