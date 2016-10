Sat.1 00:35 bis 02:15 Drama The Contract D, USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Beziehung zwischen Ray Keene und seinem Sohn Chris hat nach dem Tod seiner Frau und Chris' Mutter arg gelitten. Nun wollen sie einige Tage in der amerikanischen Wildnis verbringen. Sie stoßen dabei auf zwei verunglückte Männer: Bevor aber der Polizist stirbt, bittet er Ray, den mit Handschellen gefesselten Gefangenen Frank Carden keinesfalls entkommen zu lassen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgan Freeman (Major Frank Carden) John Cusack (Ray Keene) Jamie Anderson (Chris Keene) Alice Krige (Agent Gwen Miles) Megan Dodds (Sandra) Corey Johnson (Davis) Jonathan Hyde (Turner) Originaltitel: The Contract Regie: Bruce Beresford Drehbuch: Stephen Katz, John Darrouzet Kamera: Dante Spinotti Musik: Normand Corbeil Altersempfehlung: ab 16